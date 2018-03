Brandweer moet elf (!) uur blussen: huis onbewoonbaar 21 maart 2018

02u46 0 Merelbeke Een moeilijk te blussen brand heeft op maandagavond een volledig huis in Lemberge onbewoonbaar gemaakt. De brandweer had elf uur werk.

De hulpdiensten kregen maandag rond negen uur een melding over wat omschreven werd als een 'beginnende schouwbrand' in de Vatestraat. Al snel bleek er meer aan de hand te zijn. De brand uit de schouw was bij aankomst van de brandweer al overgeslagen naar het dak. "We hadden het erg lastig om het vuur definitief onder controle te krijgen", zegt brandweerwoordvoerder





Dak wegzagen

Björn Bryon. "Het dak was namelijk geïsoleerd met stro: erg brandbaar." Daardoor moest de brandweer voortdurend nablussen. Door de dikte van het dak drong het water ook niet snel door, en bleef de temperatuur hoog. De brandweer moest daarom grote delen van het dak wegzagen. Pas rond acht uur 's morgens, na elf uur blussen, konden de wagens vertrekken.





De bewoners, een gezin van vier, waren thuis wanneer de brand ontstond, maar konden ontkomen. Niemand werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Gisteren waren ze zelfs opnieuw thuis, maar de woning is door de zware brand tijdelijk onbewoonbaar.





Veel waterschade

"Tussen de bluswerken door, konden de bewoners wel even binnen om wat spullen op te halen", zegt Björn Bryon. "Door de lange interventie is er ook heel wat waterschade, dus dat was geen overbodige luxe." Vooral de dakverdieping is er erg aan toe. (JEW/OSG)