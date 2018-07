Boot in jachthaven loopt vol water en zinkt net niet 12 juli 2018

02u56 0 Merelbeke Een plezierboot is gisterenavond net niet gezonken in de jachthaven van Merelbeke. De brandweer kon het water, dat al heel hoog stond in de Blue Moon, wegpompen.

Rond 18.30 uur belde havenmeester Rocco Lioi de hulpdiensten op nadat de Blue Moon water begon te maken. "Het salon in de boot stond al helemaal onder water", vertelt hij. "De eigenaars van de boot waren helemaal in paniek en wisten niet wat ze moesten doen. Het was duidelijk dat we een krachtige pomp nodig hadden." Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de boot al voor een groot deel onder het wateroppervlak gezakt. Met een krachtige pompinstallatie konden ze gelukkig in een mum van tijd het water uit de boot pompen.





De havenmeester liet een mecanicien ter plaatse komen die al snel de oorzaak vond en het probleem kon oplossen. "Het probleem lag bij een darm van de koelinstallatie die verdwenen was ", legt hij uit. "Die koelinstallatie koelt de motor van de boot af met rivierwater. Maar doordat die darm verloren is gegaan tijdens het varen, ontbrak dus eigenlijk de verbinding tussen de installatie en de motor. Het gevolg was dat de motor het signaal gaf aan de installatie om te koelen. Die koelinstallatie bleef dus draaien en water opzuigen, alleen kwam het water door die ontbrekende darm in de boot terecht. Hierdoor begon die te zinken. Een dikke pluim dan ook voor de brandweer dat ze zo snel ter plaatse waren", aldus de havenmeester. (JEW)