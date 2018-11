Bomen en centen gezocht voor arboretum op Popelin Lyceum Didier Verbaere

20 november 2018

19u03 0 Merelbeke Pascal Vanhoecke, directeur van het GO! onderwijs in Merelbeke is op zoek naar helpende handen en zo’n 15.000 euro voor de aanplant van een arboretum, speelbos en voedselbos op de campus van het Popelin Lyceum aan de Gaversesteenweg. Dat moet de kers op de taart worden van een project op 12.000 vierkante meter (bouw)grond aan de school.

Langs de Gaversesteenweg op het domein van het Gemeenschap Onderwijs GO!, basisschool De Linde en het Popelin Lyceum ligt nog een braakliggend stuk grond van 12.000 vierkante meter. “Vijf jaar geleden kregen we de vraag om het domein te verkopen aan een projectontwikkelaar. Als je weet dat een vierkante meter hier in het centrum van Merelbeke gauw 200 euro per vierkante meter kost, dan spreek je over een miljoenendeal. Het had ons heel wat kopzorgen bespaard in een aantal broodnodige renovatie-initiatieven en ons leven een stuk makkelijker kunnen maken”, vertelt algemeen Pascal Vanhoecke.

Project voor de hele buurt

Hij liet de miljoenenkelk aan zich voorbij gaan en zette zijn eigen project op poten. De raad van bestuur volgde de visie van Pascal. “We wilden een eigen project ontwikkelen, bottom-up, organisch groeiend en vooral met respect voor de perspectieven van zo veel mogelijk potentiële gebruikers - in, maar vooral ook van rond onze school. Een utopisch plan, want dat lege grasplein werd plots een plek waar iedereen zijn stukje droom op kwijt wou”, lacht Pascal. “Ondertussen werden de laatste jaren grote stukken verouderde en vervuilde infrastructuur gesaneerd. En recent werd gestart met de bouw van een ecologisch verantwoord gebouw voor driedubbel gebruik : de buitenschoolse kinderopvang, de school en externen. De fundamenten voor een nieuw pad langs de kant van het centrum liggen er en de subsidies voor een eerste buitenspeelruimte rond het nieuwe gebouw zijn binnen”, weet Pascal.

Arboretum

“Nu willen we overgaan tot de kers op de taart en het belangrijkste deel van het verhaal. We willen hier een speelbos en cultuurtuin met voedselbos en arboretum creëren. Met ruimte voor de kinderen om te spelen, voor de buren om te wandelen en een groene long in het centrum. We willen een dertigtal nieuwe bomen aanplanten en we zoeken steun. Financiële steun via schenkingen en subsidiekanalen. We zoeken bomen die mensen ons willen schenken of verkopen, experts die ons willen adviseren, tuinaanleggers met gevoel voor esthetiek en misschien ook met grote machines en helpende handen met of zonder kennis van zaken. De werftoegang werd zo georganiseerd dat we nog deze herfst en winter een heel groot deel van de aanplantingwerken willen realiseren”, besluit Pascal. Alle steun is dus welkom op pascal.vanhoecke@atheneummerelbeke.be of 0499/94.69. 70.