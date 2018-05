Beuken Kerselaarstraat blijven staan 25 mei 2018

De beuken in de Kerselaarstraat gaan niet tegen de vlakte. De beukenlaan werd onderzocht door een boomchirurg na klachten van buurtbewoners. Zij wilden de oude bomen weg omdat ze overlast zouden veroorzaken.





Iets wat de bevoegde schepen Dirk Poriau (Open Vld) ontkent. "In ons bomenplan staat duidelijk dat we niet raken aan gezonde bomen, maar dat we problemen ook willen aanpakken. De boomverzorger is bezig aan zijn verslag en gaat na welke maatregelen kunnen genomen worden. Bewoners hechten gelukkig meer en meer belang aan een mooie bomenrij in hun straat. Dat beleid zullen we blijven verder voeren." (DVL)