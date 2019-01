Betrapt in wagen vol inbrekersmateriaal, maar “er niets mee te maken” Wouter Spillebeen

17u02 0 Merelbeke Een man die beschuldigd wordt van inbraken in Merelbeke nadat hij betrapt werd in een wagen vol inbrekersmateriaal, ontkende in de rechtbank alle betrokkenheid.

Een Merelbeekse vrouw belde de politie nadat ze twee mannen met donkere kleren en zwarte kappen om hun hoofden rond haar woning zag lopen. Ze klommen over het hek rond het huis en toen de vrouw op haar raam klopte, gingen ze ervandoor. Nadien bleek dat het vliegenraam van een ander huis kapotgesneden was. Daar werd een ring met zeven briljanten gestolen.

De politie kwam ter plaatse en vond op enkele honderden meter verder de auto waar de beklaagde in zat met een zwarte muts op. “Hij probeerde zich voor de politiemannen te verstoppen”, pleitte de procureur. In de wagen lagen onder andere een zaklamp, een koevoet en een Engelse sleutel.

De man werd gearresteerd op verdenking van inbraak, maar hij beweert er zelf niets mee te maken te hebben. “Ik was gewoon op weg naar ergens anders samen met twee kompanen. Ik vermoedde wel dat ze wilden inbreken, maar ik wilde er niet bij betrokken raken”, opperde hij. Hij bleef naar eigen zeggen in de auto in plaats van weg te rijden omdat hij niet wist waar hij naartoe zou moeten gaan. Op 24 januari spreekt de rechter een vonnis uit.