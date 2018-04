Betonpad niet in beschermde Scheldemeersen 30 april 2018

Is het verharden van de Brandegems Ham met beton in strijd met een koninklijk besluit uit 1981 dat de Scheldemeersen in de gemeente Merelbeke beschermt als landschap? Dat vraagt Gemeenteraadslid Guido Mortier (N-VA) zich af.





"Het koninklijk besluit stelt dat het verharden van wegen en paden met asfalt of beton verboden is", zegt Guido Mortier.





"Neen", zegt schepen van stedenbouw Pascal Rousseaux (CD&V) overtuigd. "Volgens de kaarten ligt Brandegems Ham buiten dit cultuurhistorisch beschermd landschap en hoeven we geen rekening te houden met de voorwaarden van het KB. Er is advies gevraagd voor de andere paden".





(DVL)