Bestuurder lichtgewond bij ongeval 08 februari 2018

02u39 0 Merelbeke Op de R4 ter hoogte van de sluizen bij Merelbeke is een wagen gisteren rond 14.35 uur over de kop gegaan. De bestuurder raakte slechts lichtgewond, maar de kleine personenwagen is volledig verhakkeld.

Volgens de politie verklaarde de bestuurder, een 52-jarige man uit Merelbeke, dat de achterkant van zijn wagen ineens begon uit te wijken. Daarbij raakte de auto de betonnen vangrail en sloeg de auto over de kop. Er raakte geen tweede voertuig bij het ongeval betrokken. De chauffeur kon zelf uit het autowrak kruipen en bleek slechts lichte verwondingen te hebben.





De brandweer kwam ter plaatse om de wagen weer op zijn wielen te rollen en het wegdek op te ruimen. Tijdens de interventie moest de R4 in de richting van het voetbalstadion een paar minuten volledig afgesloten worden, wat verkeershinder met zich meebracht. De wagen werd met de hand recht gerold en daarna op een takelwagen gehesen. Rond 15.35 uur was de rijbaan terug open.





(WSG/JEW)