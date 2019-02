Bestuur Merelbeke zoekt advies bij bevolking Didier Verbaere

08 februari 2019

10u43 0 Merelbeke In het nieuwe gemeentebestuur van CD&V en Open Vld werd in Merelbeke voor het eerst ook een schepen van Burgerparticipatie gekozen. Egbert Lachaert (Open Vld) wil deze bevoegdheid ten volle uitspelen en de inwoners mee laten beslissen over het beleid dat het bestuur voert en de koers die ze varen.

Deze zomer stelt het bestuur haar nieuwe meerjarenplan voor de komende zes jaar voor. In dat BBC (Beheers en Beleid Cyclus) staan de belangrijkste inkomsten en vooral uitgaven van het bestuur. “De bewoners krijgen inspraak in wat we gaan uitgeven”, zegt Egbert Lachaert.

Nieuwe adviesraden

De gemeente is op zoek naar nieuwe leden in de verschillende adviesraden. Die worden in april opnieuw geïnstalleerd. Zij zullen ideeën kunnen aanbrengen waarmee het bestuur aan de slag kan. “Merelbeke telt heel wat advies- en inspraakvergaderingen die het bestuur de afgelopen jaren van deskundig advies hebben voorzien. Ook bij de start van een nieuwe legislatuur zijn we op zoek naar geëngageerde en gemotiveerde inwoners die ons met raad en daad kunnen bijstaan. Er zijn adviesraden rond sport, cultuur, jeugd, senioren, lokale economie, welzijn, kinderopvang, internationale samenwerking, milieu, ruimtelijke ordening. Ook waren er beheerraden voor de bibliotheek en culturele infrastructuur. Elke inwoner kan zich kandidaat stellen”, aldus het bestuur. Dat kan via de website www.merelbeke.be/KA. Op basis van adviezen wil het schepencollege haar meerjarenplan opstellen en ook aanpassen aan de vragen van de bewoners.