Bernard Giot wordt dirigent van Het Sint-Pieterskoraal Didier Verbaere

17 januari 2019

13u21 0

Léon-Bernard Giot wordt de vaste dirigent van Het Sint-Pieterskoraal in Merelbeke. Het vierstemmig gemengd koor werd gesticht in november 1963 door de toenmalige onderpastoor van de centrumkerk E. H. Wim Van Avermaet en zingt gregoriaanse liederen en polyfonie. Sinds 1997 was Hedwig Van Daele titularis-dirigent maar hij moet nu om gezondheidsredenen tijdelijk het dirigeerstokje overlaten.

Bernard Giot uit Melle is vertrouwd met het koor. In 2017 leidde hij er samen met andere koren uit Gent een Kerstconcert. Giot is onder meer houder van het Gouden Kruis voor kerk en paus, de hoogste kerkelijke onderscheiding van Paus Franciscus. En hij mocht vorig jaar in Parijs de Gouden Medaille ontvangen van de academische vereniging Arts-Sciences-Lettres, voor zijn levenslange werk als dirigent en zangpedagoog.

“Het koor heeft veel potentieel maar moet op zoek naar nieuw een jonge krachten. Daarom wil ik ook samenwerken met andere koren in de ruime regio, zonder elkaars leden af te snoepen”, zegt Giot. Hij hoopt ook in Merelbeke nieuwe stemmen te vinden. “Iedereen is welkom op één van de repetities elke maandagavond vanaf 20 uur in het Paus-Johannescollege aan de Baron Arthur Verhaegenlaan om te komen luisteren en mee te zingen”, besluit Giot. Kandidaten kunnen zich ook aanmelden bij Jaak Thybaut (09/230.92.13). Op maandag 21 januari leidt de nieuwe dirigent de eerste repetities. Info op https://www.merelbeke.be/vrije-tijd/vereniging/gemengd-koor-sint-pieterskoraal-1