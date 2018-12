Bergbosstraat en Gontrode Heirweg open voor verkeer vanaf 21 december Didier Verbaere

17 december 2018

13u19 5

De Bergbosstraat in Merelbeke gaat vrijdag weer open voor het verkeer. De straat wordt sinds augustus heraangelegd. De rioleringen tussen de Schellebellepontweg en de Hundelgemsesteenweg werd gerenoveerd en de straat vernieuwd. De kleiklinkers in de Bergbosstraat werden vervangen door asfaltverharding en er werden twee wegversmallingen geplaatst om bestuurders aan te sporen hun snelheid te minderen. Momenteel werkt de aannemer de opritten af en werd een deel van de belijning geschilderd. “Als alles meezit kan ook de signalisatie worden geplaatst en kan de rijbaan in de loop van vrijdag 21 december worden opengesteld voor alle verkeer”, meldt het gemeentebestuur.

In de Gontrode Heirweg is fase 2 van de werken bijna voltooid. Het kruispunt van de Gontrode Heirweg met Fraterstraat en Merelbekestraat is momenteel nog volledig afgesloten maar de aannemer werkt deze week de toplaag af en brengt de belijning aan. Het kruispunt wordt dan vanaf 21 december terug open gesteld voor alle verkeer. Vanaf 7 januari start de 3de fase van de werken en wordt het gedeelte vanaf de Ringvaart aangepakt.