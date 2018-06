Bende berooft en steekt dealer 05 juni 2018

Een bende van drie Eeklonaren en een Merelbekenaar riskeert celstraffen van zes jaar omdat ze een dealer beroofden en neerstaken in Waarschoot. Ze belden aan en vielen met valse vuurwapens binnen zodra er open gedaan werd. Ze werkten de dealer op de grond en gingen er met minstens een halve kilogram cannabis vandoor. Tijdens de schermutseling kreeg de dealer het mes in zijn rug. Omdat de bendeleden elkaar met de vinger wijzen, is het niet duidelijk wie de overval plande en wie de messteek toediende. Daarom worden de vier als mededaders vervolgd. Vonnis op 18 juni. (WSG)