Bekende Canadese stadsplanner pleit voor aparte en snelle busbanen tussen Merelbeke en Gent Didier Verbaere

14 maart 2019

18u11 0 Merelbeke Naar aanleiding van de vijfde verjaardag van Fietsberaad bracht de internationaal gerenommeerde stadsplanner Brent Toderian uit Canada ook een bezoek aan Merelbeke. Daar pleitte hij voor een nieuwe en snelle busverbinding in aparte beddingen tussen Merelbeke en Gent. “In afwachting van een nieuwe tramverbinding”, gaf hij zijn visie aan het gemeentebestuur.

Een geplande fietstocht tussen Deinze en Merelbeke werd omwille van het slechte weer afgelast. Maar het bezoek aan Merelbeke van de Canadees Brent Toredian kon wel doorgaan. Hij is de voormalige stadsplanner van de stad Vancouver en een internationaal expert in de wereld van stadsontwikkeling. De ontmoeting in Merelbeke vond deze middag plaats in de oude tram in de tramstelplaats. Die locatie was niet zomaar gekozen. Merelbeke is reeds jaren vragende partij om de oude tramverbinding naar Gent, die werd opgedoekt in 1955, opnieuw te herstellen. Maar de financiële en politieke draagkracht van De Lijn en de stad Gent en de wil van Merelbeke liggen nog mijlenver uit elkaar.

“Waarom ijveren voor een dure tramverbinding waarvan je vooraf niet weet wat de haalbaarheid ervan is? Een eerste stap in die richting zou een aparte busbedding moeten zijn. Met snelle bussen die frequent tussen Merelbeke en Gent rijden. Als mensen in de file zien dat de snelle bussen hen passeren, gaan ze vanzelf de bus nemen. Dat is ook een veel goedkopere oplossing dan een trambedding aanleggen. Je kan het snel uitvoeren en rolt letterlijk een weg uit voor een latere tramverbinding”, gaf de Canadees zijn visie.

Een idee dat erker zal meegenomen worden in de plannen van Jan Van Damme, ruimtelijk planner van de gemeente Merelbeke. Op korte termijn wil de gemeente ook werk maken van een wandel- en fietspadennetwerk tussen de parkings, de publieke ruimtes, het gemeente- en Cultuurhuis in het centrum. “De onderhandelingen lopen met de verschillende (grond) eigenaars”, zegt Van Damme. “Binnen enkele jaren kan dit gerealiseerd zijn.

En er zijn ook plannen met de oude tramstelplaats. “We willen nog dit jaar starten met de renovatie van de steltplaats. Dit moet de nieuwe groene long van de gemeente worden. En er is ruimte voor een woonproject in samenwerking met private partners”, verduidelijkt burgemeester Filip Thienpont. De gemeente gaat ook aandringen op een snellere realisatie van de fietssnelwegen in de regio.