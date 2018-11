Bejaarde vrouw in kritieke toestand gevonden in woning Wouter Spillebeen

05 november 2018

13u56 6 Merelbeke De bejaarde bewoonster van een huis op de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke is maandagmorgen in kritieke toestand aangetroffen in haar woning. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is.

Volgens buurtbewoners zou de vrouw al enkele dagen geen teken van leven gegeven hebben. “Ze deed haar rolluiken al sinds vrijdag niet meer naar beneden”, zegt een buurvrouw. “We vonden het al vreemd en dachten dat ze misschien op reis was. Iemand moet de hulpdiensten gebeld hebben.”

Onderkoeld

De politie viel maandagochtend rond 9 uur binnen in de woning. Bij het openbreken van de achterdeur raakte een politiemedewerker gewond. De vrouw werd aangetroffen in de gang van haar woning. Ze zou zwaar onderkoeld geweest zijn en verkeerde in kritieke toestand. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie en het parket openden een onderzoek. Het gerechtelijk labo zoekt naar mogelijke sporen in de woning. Bij sommige bewoners doet het gerucht de ronde dat de vrouw het slachtoffer werd van een overvaller. “Ze is nogal welgesteld en is al lang weduwe”, klinkt het. Het parket Oost-Vlaanderen kan voorlopig niet bevestigen dat er een overval gebeurde.