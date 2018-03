Auto over de kop op afrit R4 29 maart 2018

Een auto is gisteravond over de kop gegaan bij een ongeluk op de afrit van de R4 in Merelbeke. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Eén inzittende raakte gewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Er zou geen sprake zijn van levensgevaar. De wagen lag gekanteld op de rijbaan en moest getakeld worden. Hierdoor ging het verkeer langzaam op zowel de afrit van de R4 als de R4 zelf.





(OSG)