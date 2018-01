Atheneum start hoogtechnologisch 'Flux Lab' 02u36 0 Didier Verbaere Directeur Vanhoecke en technisch expert Céline Himschoot demonstreren de lasercutter en snijmachine in het Flux Lab. Merelbeke Het Atheneum van Merelbeke opent op haar campus aan de Potaardeberg een gloednieuw en hoogtechnologisch 'Flux Lab'.

"Het zijn bedrijven uit de regio die zelf 200.000 euro investeerden om zo in de toekomst beter geschoold personeel te vinden", weet algemeen directeur Pascal Vanhoecke. "Het is een speel- en experimenteerruimte waar studenten kunnen nadenken over nieuwe ontwerpen en ze ook meteen uitvoeren. Er is onder meer een multimediaruimte met Virtual Reality-toepassingen, een filmstudio waar ze podcasts kunnen maken en een control room waar met microcomputers kan geprogrammeerd worden", somt Van Hoecke op. "Het laboratorium zal worden gebruikt voor alle niveaus van ASO, TSO en BSO zodat ze samen kunnen nadenken, ontwerpen en uitvoeren. Net zoals later op de arbeidsmarkt. Het Flux Lab zal bovendien ook na de schooluren worden opengezet. Zelfs voor niet-leerlingen van de school", besluit Vanhoecke. Op 1 februari en in de krokusvakanties starten alvast een aantal interessante workshops.





Alle info op www.fluxlab.be.





(DVL)