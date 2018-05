Alles loopt op wieltjes in de Babbelbar KOFFIEZAAK EXCLUSIEF UITGEBAAT DOOR MENSEN IN ROLSTOEL DIDIER VERBAERE

11 mei 2018

02u31 0 Merelbeke De Babbelbar in het centrum van Bottelare is een trendy koffiebar en geschenkenwinkel zoals er de jongste jaren heel wat als paddenstoelen uit de grond schieten. Toch is deze koffiezaak net iets anders want de Babbelbar wordt exclusief uitgebaat door mensen in een rolstoel.

In de Sint-Annastraat in Bottelare kan je voortaan rechtover Bakkerij Coen genieten van een lekkere koffie in de Babbelbar. Een trendy zaak met veel lichtinval, lichthouten meubilair en een koffiebar op wielen waarmee de uitbaters ook graag op stap willen gaan. Of rijden. Want net als de bar, verplaatsen ook de medewerkers zich op wielen.





"We zijn vermoedelijk de eerste koffiebar in Vlaanderen die volledig wordt uitgebaat door mensen in een rolstoel", denkt Bart Gosselin. Hij is algemeen coördinator van het Ortho-agogish Centrum De Beweging, een voorziening van de Broeders van Liefde voor mensen met een beperking. "En waarom zouden deze mensen niet kunnen ondernemen", vroegen begeleiders Nancy en Els zich enkele maanden geleden af. "Onze klanten werken graag en dagelijks in één van onze ateliers waar ze geschenkartikelen, kaarsenhouders, vaasjes of verse confituur maken. Het idee om daar ook mee naar buiten te komen sluimerde al een tijdje. Telkens ze hun geschenken konden verkopen op een opendeurdag of een beurs, gaf hen dat een enorm gevoel van trots en een meerwaarde. Daarom startten we deze winkel met koffiebar. Op die manier verbinden we hen met de buitenwereld en omgekeerd", vertelt atelierbegeleidster Nancy Neys.





Net als de barista's achter het koffiemachine is ook de koffiebar mobiel. "Hij staat op wieltjes zodat we hem kunnen meenemen naar evenementen, bedrijfsfeesten of beurzen. Een beetje zoals een foodtruck maar deze is op maat van rolstoelgebruikers gebouwd", legt Nancy uit.





Win-winsituatie

In totaal werken meer dan 30 mensen in de ateliers en de winkel mee aan dit unieke project. De ambachtelijke koffie, van koffiebranderij Eveline Hoorens en Panamarenko, wordt met liefde klaargestoomd. "Het is nog een beetje wennen en leren maar ik doe dit enorm graag", lacht Debbie, samen met Patsy en Annie de winkeljuffrouwen in Bottelare. "We hopen dat heel wat mensen de weg vinden naar onze Babbelbar. Rechtover de deur mag iedereen vers gebak kopen om hier te gebruiken. Zo is het een win-winsituatie voor andere handelaars. In de toekomst willen we ons project ook uitbreiden met onze 'Salad in a jar bar' en verse salades serveren", besluit Nancy.





De Babbelbar is open op dinsdag, woensdag en vrijdag van 13 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur. Meer info op www.ocdebeweging.be