Afwerking van Floriant Merelbeke moet beter

Korfbal topleague A

Floriant Merelbeke heeft gewonnen van Scaldis. Op zich niets speciaal, ware het niet dat de trainer bij Scaldis ene Ewald Frensch is.





"Ach, het is niets meer of minder dan een andere tegenstander", meent huidig Floriant-coach Raymond Mollet. "Natuurlijk was het een hartelijk weerzien tussen de spelers en hun ex-coach. Maar tijdens de wedstrijd werden de gevoelens uitgeschakeld. Geloof me vrij dat ook Ewald maar al te graag had willen winnen."





Waar Floriant en Scaldis in de eerste helft eerder ongeluk kenden in de afwerking, maakte Jolien Delrue na rust met drie goals een schitterend debuut. "We hebben een doel en met de lijn die we nu ingezet hebben, lijken we dat te behalen", gaat Mollet verder. "Zowat alle ploegen kunnen de kruisfinales nog spelen, het is te vroeg om het daarover te hebben. Voorlopig bekijken we het wedstrijd per wedstrijd, maar het staat buiten kijf dat we zaterdag tegen Voorwaarts deze zege moeten verzilveren. Ons niveau is eindelijk naar behoren, maar we zijn er nog lang niet. De afwerking moet beter." (JOP)