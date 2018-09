Afscheid van Bram (15) die stierf na ongeval met quad en nog vier levens redde: "Je was één brok energie" DVL

01 september 2018

11u44

Bron: Eigen berichtgeving 6 Merelbeke Honderden en honderden familieleden, vrienden, kennissen en klasgenoten hebben deze ochtend afscheid genomen van hun ‘superheld’, Bram Bogaert (15). De jongeman uit Merelbeke overleed vorige zondag na een val met zijn Reno, een soort quad. Dankzij zijn organen redde hij nog vier levens.

Na zijn overlijden schonken de ouders van Bram zijn organen weg zodat hun zoon nog vier anderen een nieuw leven kon schenken. Tientallen bloemstukken flankeerden deze ochtend de kist. Daarop lag de knuffelbeer van zus Charlotte, haar dierbaarste bezit. "Wie zal mij nu verdedigen als ik eens ruzie maak”, vroeg ze zich af. Ook werd teruggeblikt op de laatste, mooie vakantie in Italië. De ontroostbare ouders Didier en Annick praatten honderduit over hun dierenvriend, hun creatieve fotograaf en hun avontuurlijke zoon. “Vanaf de eerste dag was je één brok energie. We gaan je ongelooflijk missen”, klonk het in hun afscheidsbrief. Pépé Koen noemde Bram dan weer zijn partner in crime. “Jouw rode crossbrommer staat stil te wachten op jou."

Maandag had Bram moeten starten in het Scheppersinstituut in Wetteren. Hij zou er aan zijn vierde jaar mechanica beginnen. “We zullen allen aan je denken. Aan je guitige blik en je fratsen in de klas”, getuigde juf Leen. Op het einde van de dienst werd een oproep om geld te doneren aan Dierenasiel Animal Trust massaal opgevolgd.

Bram overleed afgelopen zondag nadat hij een dag eerder met zijn quad gevallen was tijdens een tochtje met vrienden. Hij kreeg het gevaarte op zich en werd nog even in kunstmatige coma gehouden. Een dag later bleek de jongen hersendood te zijn.