Afscheid oud-profwielrenner Lucien D’Haene (89) Didier Verbaere

08 januari 2019

14u04

In de parochiekerk van Merelbeke werd dinsdagvoormiddag afscheid genomen van Lucien D’Haene. De oud profwielrenner en stichter van de fietsenzaak D’Haene Sport op Kwenenbos overleed op 1 januari op 89-jarige leeftijd. Lucien, weduwnaar van Gerarda Kestelyn, papa van Johan, Eric, Marleen en Erwin, grootvader en overgrootvader van acht kleinkinderen en zes achterkleinkinderen was wielrenner van 1946 tot 1953 en hing nadien zijn fiets aan de haak om voor zijn zieke moeder te zorgen en zijn zaak uit te bouwen.

“Hij was vooral een echte volksmens die genoot van de kleine dingen in het leven. Een snoeper van tafel en kelder die zijn twee grote levensdromen, wielrenner en fietsenmaker, heeft waargemaakt in het leven. Ik heb er geen probleem mee om hem zalig te verklaren. Maar ik ben de Paus niet”, vertelde de parochiepriester in zijn afscheidswoord. “Maar ook Flandriens worden oud en broos en op nieuwjaarsdag heeft hij zijn laatste koers gereden. Recht in de armen hierboven van zijn bloemenmeisje die hem ongetwijfeld stond op te wachten met de mooiste palm ooit”, besloot de pastoor.