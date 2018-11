Acht namen in de running voor nieuw cultuurhuis Merelbeke Didier Verbaere

30 november 2018

18u06 2

Momenteel zijn er acht namen in de running voor het nieuwe cultuurhuis in Merelbeke. Dat wordt momenteel gebouwd op het Driekoningenplein in het centrum van de gemeente. Begin 2020 opent het de deuren en inwoners kunnen vanaf zaterdag 1 december stemmen op een naam.

In de running zijn C’Aster. Aster is Grieks voor ster, de C staat voor Cultuur. In diezelfde lijn ligt C’Astor. Castor is samen met broertje Pollux onderdeel van het sterrenbeeld Tweelingen. Een naam met een moderne toets is C@mer wat staat voor Cultuur at Merelbeke, uit te spreken als kamer, knus en vertrouwd.

Of simpelweg Cultuurhuis, de werktitel vanaf dag één en een naam die zegt waar het op staat. Ook Studio M als bruisende cultuurplek in het hart van Merelbeke en De Mirre als cultureel geschenk van de drie koningen aan Merelbeke is optie. En dan is er nog Stella (Latijn voor ster) en Parels, een knipoog naar de pareltjes van voorstellingen in een parel van een gemeente.

Stemmen kan online via www.merelbeke.be vanaf 1 tot 10 december of via de stemkaart die in het gemeentelijk infomagazine van december verscheen. Merelbekenaars met een creatief idee kunnen ook een volledig nieuw voorstel indienen. Het schepencollege hakt eind dit jaar de knoop door. Op zondag 6 januari wordt de nieuwe naam onthuld tijdens de nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners op het Kerkplein.