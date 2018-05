Aangevreten buxus kan naar containerpark 25 mei 2018

02u48 0

Bewoners van Merelbeke kunnen met hun door buxusrupsen aangevreten heester terecht op het containerpark. Groen raadslid Isabel Thys vraagt het gemeentebestuur ook om de inwoners te informeren over alternatieve verdelging zonder pesticiden. "Mensen brengen het snoeiafval best in afgesloten zakken of containers naar het containerpark om verspreiding van de rupsen te vermijden. Ze kunnen het kwijt in de fractie gemengd groenafval dat verwerkt wordt tot compost. Bij de vergisting worden larven of poppen vernietigd", legt schepen Dirk Poriau (Open Vld) uit. De gemeente zal de info nogmaals verspreiden via het gemeentelijke infoblad.





(DVL)