A Piece of K krijgt award voor ambachtelijke taartjes 27 februari 2018

Online-onderneming A Piece of K uit Merelbeke heeft het Unizo-label 'Handmade In Belgium' gekregen. A piece of K is een onlinepatisserie die 100 procent ambachtelijke taartjes bakt en verkoopt. Je bestelt online en haalt ze af op de Oude Gaversesteenweg. Deze zomer wil de zaak daar ook een verbruikssalon openen. "Ambachtelijk werk is voor ons het belangrijkste en wij willen zoveel mogelijk werken met eerlijke producten en producten van bij ons in de buurt", zegt bakker en zaakvoerder Karen Bogaert. Hiervoor kreeg ze het label Handmade in Belgium voor ambachtelijke ondernemers. "Karen past perfect in die filosofie met haar handbereide taarten en ze is een jonge en creatieve ondernemer die kwaliteit brengt op een traditionele wijze", zegt Johan Michiels van Unizo. Alle info over de zaak op www.apieceofk.be. (DVL)