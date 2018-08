80 uren werkstraf na dronken avond 11 augustus 2018

Een salesman uit Merelbeke is gisteren veroordeeld tot 80 uren werkstraf of een vervangende celstraf van 18 maanden na een avond die volledig uit de hand liep. Met zijn collega's ging de man in juli op restaurant in Melle. "Daar dronk ik te veel, dat geef ik toe. Wodka, dat ben ik niet gewend", zei hij bij de behandeling. Met veel alcohol in het bloed nam hij plaats achter het stuur. Hij veroorzaakte een ongeval, en pleegde vluchtmisdrijf. Later werd de man toch opgepakt. In het politiebureau gedroeg de salesman zich weerspannig. Op een bepaald moment greep hij een inspecteur bij de keel, en probeerde hij hem zelfs te wurgen. "Toen ik het hoorde wat ik deed, ben ik zelf geschrokken. Later moet hij zich nog verantwoorden voor het vluchtmisdrijf in de politierechtbank. (DJG)