53ste carnavalsstoet trekt door Merelbeke: van chique slee met Jean-Pierre Van Rossem tot BOBslee op Munte Berg Didier Verbaere

31 maart 2019

15u59 0 Merelbeke In Merelbeke trok zondagmiddag de 53ste Carnavalsstoet door de straten. Er stond een massa volk op het parcours van zo’n 6 kilometer. Die genoten van acht lokale groepen, zes gastgroepen en een reeks losse groepen. Goed voor anderhalf uur spektakel waarin de groepen kosten noch moeite hadden bespaard op wagens en kostuums.

De Pub stal de show in het circus en De Sparatjes doken in zee. Ook het klimaat was een thema bij enkele losse groepen. De Triangeleers vonden inspiratie in de Mansion van Playboy baas Hugh Hefner en de Chakoosloozen hielden het lokaal en namen de lokale politiek en onafgewerkte projecten op de korrel. Voor De Deurzetters is het een jubileumjaar. Zij vierden hun 11de verjaardag met een zoet feestje.

De Kwenenbossers boden een oplossing voor de leegstaande kerken en de Mobi’s kregen buitenaards bezoek van Aliens. En de Walletons trokken als BOBsleeteam naar Munte Berg. Carnaval eindigt vanavond met een vet feestje in een tent achter Huis Hebbelinck. Maandag wordt aan de sporthal de pop symbolisch verbrand.