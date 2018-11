3.000 euro boete en 3 maanden cel met uitstel voor jager die illegaal vogels schiet in achtertuin Marc Coucke Jeffrey Dujardin

30 november 2018

11u54 0 Merelbeke Een 47-jarige jager die zonder toestemming vogels schoot op het domein van Marc Coucke en de Universiteit Gent is in het Gentse hof van beroep veroordeeld tot een celstraf van 3 maanden met uitstel en een boete van 3.000 euro. “ Dit is maar het topje van de ijsberg wat de Vlaamse jachtplannen betreft”, klinkt het bij Vogelbescherming Vlaanderen .

Jagers in Vlaanderen moeten in een jachtplan aantonen dat ze op 40 hectare aaneengesloten gebied toestemming hebben om te schieten. In het dichtbevolkte Vlaanderen zijn deze gebieden schaars. Een 47-jarige man rekende in 2013 en 2014 zo 89 hectare grond in Merelbeke tot zijn jachtgebied. De beklaagde schoot jarenlang op vogels op de grond van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent, en bij het kasteel van Marc Coucke. “De jager kreeg nochtans geen toestemming om daar te jagen. We hebben Marc Coucke zelf gesproken erover”, klinkt het bij Vogelbescherming Vlaanderen. “Hij zei zelf nooit de toestemming gegeven te hebben.“

Geen vrijstelling voor jachtexamen

Buurtbewoners en Vogelbescherming Vlaanderen klaagden de jager aan voor schriftvervalsing en inbreuken op het jachtdecreet. De beklaagde kreeg in eerste aanleg vier maanden cel met uitstel en een boete van 9.000 euro en vier maanden voorwaardelijke celstraf. In het hof krijgt de man een effectieve geldboete van 3000 euro en een gevangenisstraf van 3 maanden met uitstel. Juridisch en Beleidsmedewerker Nicolas Brackx van Vogelbescherming Vlaanderen reageert tevreden, “Met dit arrest geeft het Hof duidelijk aan dat het niet zomaar gaat om een administratief euvel, maar echt om schriftvervalsing. En dit is maar het topje van de ijsberg wat de Vlaamse jachtplannen betreft”. Aan de Vogelbescherming Vlaanderen dient Rudy D. een schadevergoeding van 1200 euro te betalen. Het jachtverlof van de veroordeelde zal worden ingetrokken door de arrondissementscommissaris van Oost-Vlaanderen. De man zal ook geen vrijstelling krijgen om nog een jachtexamen te ondergaan.