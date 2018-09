29 borden wijzen op snelheid aan schoolpoorten 01 september 2018

De gemeente Merelbeke heeft 29 snelheidsindicatieborden aangekocht om chauffeurs te wijzen op de zone 30 aan de schoolomgevingen. Die zijn afgelopen maand geplaatst aan de invalswegen naar alle scholen. Bestuurders die zich aan de maximumsnelheid houden, krijgen hun snelheid en de boodschap "Bedankt" te zien. Wie te snel rijdt, krijgt een oranje tekst met 'Te snel' (tussen 30 en 40 km/u) of een rode tekst met 'Veel te snel' (bij 40 km/u of meer). De borden zijn voorzien van een zonnepaneel en werken dus helemaal op hernieuwbare energie. Ze slaan de gemeten snelheden ook op. Die informatie kan de gemeente gebruiken om verder in te zetten op de aanpak van overdreven snelheid in de schoolomgevingen. In augustus kregen ook de reflectoren aan de zebrapaden een update. Zo worden de oversteekplaatsen geaccentueerd van zodra het donker is.





(DVL)