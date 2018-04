251.240 kilo extra restafval in vijf jaar 26 april 2018

02u52 0

Het opgehaalde restafval in Merelbeke is in vijf jaar tijd gestegen van 127 kilo per inwoner naar 132 kilo per inwoner. In 2012 werd in een jaar tijd 3.011.860 kilo ingezameld. Vorig jaar was dat gestegen naar 3.263.100 kilo. Groen raadslid Frank Monsecour vraagt om stappen te ondernemen om de groeiende afvalberg te laten krimpen. "Met de Kringloopwinkels komt er een project 'Red Ons' om herbruikbaar materiaal uit de afvalbak te houden. Ook op de containerparken zullen we zoveel mogelijk harde plastiek inzamelen voor recyclage. Ook hebben we de compostmeester gevraagd om mensen aan te sporen om hun GFT te composteren", somt schepen Dirk Poriau (Open Vld) enkele maatregelen op. Op 15 mei komt een gemeentelijk commissie samen om het probleem ten gronde te bespreken. (DVL)