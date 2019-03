2.000 euro boete voor Merelbekenaar die tegen spiegel van geparkeerde auto rijdt en vluchtmisdrijf pleegt JDG

12 maart 2019

15u01 0 Merelbeke Een man uit Merelbeke is in de politierechtbank van Gent veroordeeld tot een boete van 2.000 euro nadat hij tegden de spiegel van een geparkeerde wagen reed en ervandoor ging. Van dat bedrag kende de rechter 800 euro met uitstel toe.

De feiten vonden op een decemberavond plaats in Merelbeke. Op het moment van het ongeval was ook het keuringsbewijs van het voertuig vervallen. Volgens zijn advocate was de man met zijn vrouw op weg naar huis, toen hij plots moest uitwijken voor een lijnbus. Door de hevige sneeuwval zou hij tijdens zijn manoeuvre een geparkeerde wagen hebben geraakt. “Mijn cliënt heeft de schok gevoeld, maar zag op het eerste zicht geen schade”, klinkt het.

Volgens het Openbaar Ministerie zou de eigenaar van de wagen nog achter de man zijn aangereden. “Mijn cliënt reed - tegen 30 kilometer per uur - met het logo van zijn bedrijf in het groot op z’n wagen weg, en dat in zijn eigen dorp. Hij is écht niet op de vlucht geslagen.”

Een herkwalificatie van het vluchtmisdrijf zat er voor de man echter niet in. “De linkerspiegel was volledig omgeplooid, en het glas was stuk. Dat zie je toch als je een kijkje neemt?”, aldus de rechter. De man kreeg een rijverbod van 1 maand en een boete van 2.000 euro, waarvan 800 met uitstel, opgelegd.