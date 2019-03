150 bezwaarschriften tegen megaloods Proefhoeve HoGent in agrarisch gebied: “Drie keer zo groot als bestaand gebouw, dat kan niet” Didier Verbaere

07 maart 2019

18u49 0 Merelbeke De Hogeschool Gent wil een nieuwe loods bouwen aan haar Proefhoeve in de Diepestraat in Bottelare en diende een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. Maar dat zien de buurtbewoners niet zitten. Er werden 150 bezwaarschriften ingediend.

De Proefhoeve in de Diepestraat in Bottelare is een onderzoekscentrum van de vakgroep Toegepaste Biowetenschappen van de faculteit Bio-ingenieurswetenschapen van de Universiteit Gent en de faculteit Natuur en Techniek van de Hogeschool Gent. Studenten en wetenschappers voeren er onderzoek op het gebied van gewasbescherming en duurzame landbouw.

Momenteel loopt er een aanvraag voor de bouw van een nieuwe loods naast de bestaande boerderij in het verlengde van de huidige veldschuur. Maar die plannen stuiten op protest van de buurtbewoners. “De bestaande veldschuur is 290 vierkante meter groot en zou worden vervangen door een megaloods van 860 vierkante meter, bijna het drievoudige”, zegt Patrick Duportail van het actiecomité tegen de bouw. Zij dienden 150 bezwaarschriften in.

Landschappelijk waardevol gebied

“De loods bevindt zich bovendien in landschappelijk waardevol agrarisch gebied op een boogscheut van de dorpskern van Bottelare, de Bottelaarse Vijvers en de waardevolle Driesbeekvallei. Een loods van die omvang zou het dorpsgezicht van Bottelare ernstig aantasten. Ook een dak met metaalprofielen en de betonnen muren passen niet in het landschap. We spreken hier over een bouwwerk van 7 tot 8,35 meter hoogte en een lengte van 54 meter. Daarnaast is meer dan duizend vierkante meter buitenverharding voorzien in de plannen. En zou alle verkeer via de Diepestraat worden geleid”, somt Patrick de bezwaren op. “Kortom, zo’n industriële loods is totaal ongepast in de dorpskern van een landelijke gemeente. Dat staat trouwens ook in het ruimtelijk structuurplan van Merelbeke. Het behoud van de openheid van kouters en flanken staat voorop.”

Eindejaarsperiode

Het openbaar onderzoek naar de plannen werd reeds in december gevoerd. Ook hiertegen protesteert de actiegroep. “We hebben steeds een goeie communicatie gehad met de Proefhoeve over haar activiteiten. Maar nu werd de bouwaanvraag in de eindejaarsperiode gedaan en werd afgestapt van transparante communicatie. Door de staking van bpost hebben heel wat omwonenden ook het aangetekend schrijven te laat ontvangen”, klinkt het.

HoGent zelf noemt de uitbreiding noodzakelijk. “De huidige loods voldoet niet meer aan de milieunormen. Zo is de vloer nog in aarde. Dat houdt risico’s in op vervuiling met olie en brandstoffen. Daarom heeft de hogere overheid ons gevraagd om een nieuwe loods te bouwen”, zegt HoGent-woordvoerder Maaike Teirlinck. “Een grotere loods is nodig om alle voertuigen te stallen. Het gaat niet om een gesloten, maar een open veldschuur en die wordt afgeschermd met een groenscherm. We zijn ook verrast door de commotie, want we hebben een goeie band met de buren. Daarom nemen we alle bezwaren ernstig. Tijdens een hoorzitting op 19 maart gaan we samenzitten met hen.”