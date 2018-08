140 treinreizigers geëvacueerd na aanrijding 03 augustus 2018

02u48 0

In de Fratersstraat in Merelbeke is gisterochtend rond 11 uur een persoon aangereden door een trein. "Door de aanrijding was het verkeer tussen Gent Sint-Pieters en de Meulewijk tijdelijk onderbroken. Rond 13.10 uur kon het verkeer terug over beide sporen. Tussen 14.30 uur en 16.15 uur werd het treinverkeer opnieuw onderbroken op de hoofdspoorlijn op vraag van de politie. Zodat zij veilig hun onderzoek konden voeren. De avondspits ondervond geen hinder", zegt Frédéric Petit, woordvoerder bij Infrabel. Op de trein zaten 140 passagiers, zij werden geëvacueerd en met pendelbussen weggebracht.





(JEW/DJG)