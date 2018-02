"Sommige Vlaamse tradities zijn belachelijk" Komiek gaat rode draad voor nieuwste show in eigen achtertuin zoeken ANTHONY STATIUS

17 februari 2018

02u29 0 Merelbeke Han Solo, het grofgebekte alter ego van Han Coucke (42), staat tien jaar op de planken. En dat verzilvert Vlaanderens strakste jeansshort met een vijfde zaalshow: Jubilee. Geen droge compilatie, wel een originele 'best of'. "Onze Vlaamse tradities vormen de rode draad. Zoals die witte zakdoeken tijdens huwelijken. Waarom doen we dat? Niemand die er stil bij staat, behalve Solo."

De drie voorstellingen in Zulte zijn uitverkocht, de kaarten voor de extra voorstelling vliegen de deur uit. Hij mag dan al twaalf jaar in het heuvelachtige Schelderode bij Merelbeke wonen, Han Coucke blijft een kind van de Gaverbeek. Vijf jaar geleden nog in kleine parochiezaaltjes, vandaag in De Minard en het NTGent: met zijn alter ego Han Solo blijft Coucke de grenzen aftasten én verleggen. "Het is een personage, gegroeid vanuit de underground, dat nu een breed publiek bereikt. Het is tof dat ik in die rol kan kruipen. Solo is een identiteit op zich."





Hoeveel Han Coucke zit er in Han Solo?

"Han Solo kan extravaganter zijn. Er zit niet zo heel veel van mezelf in het personage, maar eerder elementen van figuren uit mijn jeugd. Ik heb les gevolgd aan het VTI in Deinze. Wie uit die regio komt, snapt de humor en redeneringen van Han Solo perfect. Die felheid, niet te veel 'bleiten'. Op school moest je gewoon een groot bakkes hebben om te overleven, maar je leerde dat snel. Als ik daar nu op terugblik, is dat eigenlijk wel grappig. Solo is hard, maar woont anderzijds nog bij zijn mama."





Nog iets dat je uit je vroegere thuis opgepikt hebt?

"De look is grotendeels geïnspireerd op de jeugdbewegingen. Ik wou een stoer personage neerzetten, met toch iets kwetsbaars over zich. Ik vond die afgescheurde jeansshortjes van de jeugdbewegingen altijd zeer verwijfd - ambigu zelfs - en dat paste perfect bij Han Solo. Ook het lokale dialect gebruik ik bewust omdat ik dat mooi vind. Ook Solo's humor is herkenbaar. Soms zeer plat, maar er schuilt ook een dorpsfilosofie in, een waarheid. De shows gaan altijd over wat de mensen nu bezighoudt. Neem nu die #MeToo-discussie. Hoe gaat een kerel uit Zulte om met die hype?"





Je hebt vaak gezegd dat je de grenzen van de humor aftast. Ooit óp die grenzen gebotst?

"Ik doe genoeg try-outs om nooit over die grens te gaan. Neem nu opnieuw die #MeToo. Ik stel luidop de vraag of mensen nog fan zijn van Bart De Pauw. Hij heeft zich verontschuldigd voor de 'flirterige ondertoon'. Maar leg mij eens uit waar de flirterige ondertoon zit in het 'ik wil je neuken'-bericht. Han Solo's vaststelling is dat Bart De Pauw gewoon niet kan flirten en dan bouwt hij daar verder op met flirttips."





Nog actuele thema's die we in Jubilee mogen verwachten?

"De Romazigeuners die huizen kraken in Gent en de getekende Afrikaan op de affiche van de Oerwoudfuif in Hansbeke. Of de Franse president Macron en zijn vrouw. Zo'n vrouw die een veel jongere man strikt, noemen ze een cougar. Een man die een veel jongere vrouw strikt, is een vetzak."





Op de affiche van Jubilee kruip je uit een gigantisch ei. Een knipoog naar je avontuur in Kruishoutem, in april vorig jaar?

"Toen ik tijdens de Gulden Eierworp vertrappeld werd door de menigte, bedoel je? Inderdaad. Tijdens die worp komt een ei ter waarde van 125 euro naar beneden aan een parachute. Ik stond gewoon te kijken, maar kreeg plots een slag en verloor het bewustzijn. Zware hersenschudding en blauwe plekken. Met dat verhaal begin ik de show ook. Vlaamse tradities, zoals die Eierworp, vormen de rode draad. Sommige tradities zijn ronduit belachelijk en ik stel ze allemaal in vraag."





Zoals?

"Zwaaien met een zakdoek wanneer je naar een trouwfeest gaat. In de ogen kijken wanneer je het glas heft - zoniet: zeven jaar slechte seks. Waar komt dat vandaan? Dat vind ik tof om over na te denken. Nu, ik ben zelf ook al tien jaar bezig, dus misschien ben ik ook al traditie geworden..."





Heeft Han Solo een houdbaarheidsdatum?

"Dat kan je je van iedereen afvragen. Ik probeer mee te evolueren, maar Han Solo is eigenlijk maar een medium. Zolang ik het graag doe, kan hij blijven bestaan."





In 2008 werd de jonge Solo de eerste extreemrechtse komiek van het land genoemd. Is dat nu nog zo?

"Neen, Han Solo heeft conservatieve opvattingen, maar is niet zozeer een racist. Tien jaar geleden was het ok om te zeggen: 'Ik stem op het Vlaams Blok, ik ben een racist, heb je daar problemen mee?' Nu mogen mensen dat niet langer luidop zeggen, maar het racisme is er nog. Het is verfijnder geworden, alles moet politiek correct zijn. Je moet opletten met wat je zegt of post op sociale media, want iedereen doet zich preutser voor dan hij of zij eigenlijk is. Mensen die kwaadspreken over een doodrijder, maar zelf wel dronken achter het stuur kruipen: dat soort hypocrisie bedoel ik. Han Solo geeft daar kritiek op, zonder zelf noodzakelijk standpunten in te nemen."





Waar ben je, los van Han Solo, nog mee bezig?

"Ik coach nog altijd opkomend talent. En ik ben hoofdcoach van de Humorklas van Radio 2. In februari volgend jaar start met het komisch duo Han en Grietje, een experiment met radiostem Griet Dobbelaere. Een man en vrouw samen op het podium: het is eens iets anders."