'Bottelare Swingt' viert jubileum met Belle Perez en Udo 09 augustus 2018

Bottelare Swingt viert dit weekend haar 10de verjaardag.





Het feest aan de Patrokring in de Koningin Astridlaan begint op zaterdagmiddag om 14 uur met attracties voor kinderen op straat. In de Sint-Annakerk is er popmuziek op orgel met Herman De Mil. Op het podium bijt talent van eigen bodem de spits af. Udo brengt nadien eigen nummers en covers. Op zondag is er een trage wandeling en aperitiefconcert van de 110-jarige fanfare van Bottelare om 11 uur. Doorlopend cocktails en Bottelaars Ketske te verkrijgen. Op zondagavond om 19 uur trapt Belle Perez een zwoele zuiderse avond op gang met haar bekende Spaanse zomer hits. Daarna is er Partie Party en dj Gunther. En op maandagnamiddag verzorgt Blue Star een dansnamiddag vanaf 14.30 uur voor alle leeftijden en sluit Eveline Cannoot deze jubileum editie af.





Meer informatie op www.bot telareswingt.be (DVL)