Zomerkiosk aan August De Boeckhuis 26 juli 2018

In het centrum van Merchtem kan je iedere dinsdagavond gezellige optredens bijwonen in het kader van de Zomerkiosk. Plaats van afspraak is de parking achter het August De Boeckhuis aan de Reedijk. Op dinsdag 31 juli zijn er optredens van Music Time (19 uur) en de Stiltwalkerspartyband, samen met de Steltenlopers (20 uur). Op 7 augustus is het dan weer de beurt aan het Parochiaal Mannenkoor, CanitCorum, en de koninklijke harmonie Sint-Cecilia. De toegang is telkens gratis. (WDS)