Zomerevent Zanzibar verhuist van Merchtem naar Steenhuffel 21 april 2018

Het populaire zomerevent Zanzibar, dat vorig jaar meer dan twintigduizend bezoekers lokte, ruilt Merchtem in voor Steenhuffel.

De initiatiefnemers van Zanzibar bouwden vorige zomer een afgelegen hooiweide in de Linthoutstraat om tot een tropisch paradijs met zwembad, muziek, tonnen wit zand, palmbomen en strandstoeltjes. Het evenement had meteen veel succes, vooral op vrijdag- en zaterdagavonden. Veel mensen zakten na het werk graag af om er een gezellig babbeltje te slaan en te genieten van de ondergaande zon.





Aan de gemeentegrens

Zanzibar keert ook dit jaar terug, maar niet langer in Merchtem. De organisatoren vonden een betere locatie: een uitgestrekte lap grond tussen de Heirbaan en de Smisstraat in Steenhuffel, vlak bij de grens met Merchtem. "We wilden Zanzibar dit jaar graag al op 1 juni openen, maar het gemeentebestuur van Merchtem wou ons pas een vergunning toekennen vanaf midden juni", zegt woordvoerder Sander De Proost. "Daarom verhuizen we naar Steenhuffel. Maar we zijn de gemeente Merchtem wel heel dankbaar voor alles wat ze voor ons gedaan hebben."





Merchtems burgemeester Eddie De Block (Open Vld) is ontgoocheld. "Blijkbaar mochten ze bij ons slechts dertig avonden open zijn, terwijl dat er in Londerzeel zestig zullen zijn", weet hij. "Voor mij geen probleem. Maar het is wel jammer dat ons eerst een toelating gevraagd wordt, en dat er eens die op zak zit toch gekozen wordt voor een verhuis. Maar goed, als er in de toekomst klachten komen, moeten de mensen nu naar Londerzeel. Dat is voor mij ook al een opluchting." (WDS)