Zoekactie naar inbrekers aan de gang Tom Vierendeels

07 februari 2019

13u40 11 Merchtem De lokale en federale politie houden momenteel een grote zoekactie in de omgeving van Merchtem en Mollem. Ze zijn op zoek naar twee verdachten die een inbraak probeerden te plegen in de Neerkamstraat.

De daders probeerden binnen te dringen in een woning in de Neerkamstraat in Merchtem, maar wisten niet dat de bewoners aanwezig waren. Het duo werd tijdens hun inbraakpoging opgeschrikt door de bewoner, die onmiddellijk de achtervolging inzette op het wegvluchtende duo. Helaas speelde de man de twee verdachten kwijt.

De politie werd verwittigd en verschillende ploegen van de lokale politiezone AMOW zijn momenteel op zoek naar de twee. Ook de helikopter van de federale politie is ter plaatste om vanuit de lucht mee te zoeken. Voorlopig is er nog geen spoor naar de twee jonge verdachten.