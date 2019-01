Zestig deelnemers voor eerste kubb-tornooi op ijs WDS

07 januari 2019

16u15 0 Merchtem In het Winterdorp Santa Martinas in Merchtem vond zopas het eerste kubb-tornooi op ijs plaats. Maar liefst zestig deelnemers daagden op voor een spannende sportnamiddag.

Kubb is een spel waarbij houten blokken moeten omver gegooid worden met behulp van een stok. Het woord ‘kubb’ betekent dan ook houten blok. Het spel wordt vooral tijdens de zomermaanden en op gras gespeeld. “Kubben op ijs is lang niet hetzelfde als kubben op gras”, weet Hans Van Den Eynde van het organiserende team Bekubbst Derop. “Er gelden andere afspraken en door de gladde ondergrond staan de deelnemers ook minder stabiel. Voor professionele beoefenaars was het dan ook niet eenvoudig om te winnen van de underdog.”

De zestig deelnemers werden door een computerprogramma onderverdeeld in twintig verschillende teams. Na de voorrondewedstrijden werden alle spelers, op basis van hun behaalde overwinningen, onderverdeeld in drie categorieën. De finale werd een spannende driesetter die gewonnen werd door de ploeg van Nicolas Neyt, Kim Wallaert en Gert Verhaegen.