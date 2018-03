Winkeldievegge veroordeeld tot vier maanden cel 02 maart 2018

02u58 0 Merchtem Een vrouw uit Merchtem werd veroordeeld tot vier maanden cel en een boete van 600 euro voor een winkeldiefstal in haar eigen gemeente.

Op 23 maart van vorig jaar ging ze aan de haal met liefst vier horloges. En de feiten vielen moeilijk te ontkennen, want op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe ze haar buit in haar handtas stopt. De vrouw, die al gekend was door de politie, kon snel geïdentificeerd worden. "Het was per ongeluk", stamelde ze tijdens haar verhoor. Ze liet zich evenwel niet zien in de rechtbank, en werd dus bij verstek veroordeeld. (WHW)