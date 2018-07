Winkeldief moet wegblijven van alcohol 24 juli 2018

02u27 0 Merchtem Een 32-jarige man uit Merchtem werd veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel voor diefstal in het lokale Brico-filiaal.

De man werd vorig jaar door een winkelbediende betrapt toen hij gereedschap wilde stelen. Hij probeerde te vluchten, maar werd tegengehouden door een andere bediende. Daarop deelde hij enkele klappen uit, maar finaal wist het personeel hem toch in bedwang te houden.





De verdediging had om een werkstraf gevraagd, maar daar ging de rechter niet op in. "Meneer stapelt de winkeldiefstallen op", klonk het. "En dat bijna altijd onder invloed van alcohol. Straffen bereiken hun doel niet, waardoor het mij opportuun lijkt om hem een residentiële opname op te leggen waarbij hij geen alcohol kan verkrijgen."





(WHW)