Wijnbouwers laten eigen brouwsel proeven 03 juli 2018

In de Middelstraat in Peizegem vonden zopas de wijnfeesten plaats van de Vereniging van Ambachtelijke Wijnbouwers (VAW). In de tuin van wijnbouwer Frans Heyvaert kwamen honderden mensen samen om er te proeven van een verschillende soorten wijntjes. Frans Heyvaert maakt al 40 jaar vruchtenwijn, vooral van appelen, rabarber en bosbessen. "Het is al de derde keer dat we deze wijnfeesten organiseren", vertelt Frans. "Het is hier altijd heel gezellig want mensen kunnen naast het proeven van wijn ook genieten van haring of een boerenboterham. De vruchten voor onze wijnen halen we in de wijngaard van Frans Van Ossel in Wolvertem. De wijngaard is 40 jaar oud en ik onderhoud die."





(WDS)