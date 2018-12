Wereldwinkel niet langer rendabel: deuren gaan dicht Klanten van fairtrade producten zoeken vaker supermarkt op Wim De Smet

02 december 2018

15u30 0 Merchtem De Oxfam Wereldwinkel in het centrum van Merchtem sluit volgende maand voorgoed de deuren. “We hebben onvoldoende inkomsten om al onze kosten te dekken”, klinkt het.

Medewerkers van de Wereldwinkel maakten in de voorbije maanden de balans op, en die was allesbehalve positief. “De kosten voor het openhouden van de winkel zijn de jongste jaren fors gestegen”, zegt woordvoerder Hugo Verwimp. “We werken wel met vrijwilligers, maar daarnaast moeten we ook 500 euro huurgeld per maand betalen voor het winkelpand. En daar komen nog de kosten voor elektriciteit, gas en water bij. We kwamen gewoon niet meer uit de kosten.”

Schulden zijn er niet, maar een sluiting bleek onvermijdelijk. “Wij kopen onze producten in bij Oxfam Wereldwinkel, maar houden slechts 20 procent van de verkoopprijs over”, klinkt het. “Dat is niet zoveel. En omdat supermarkten nu ook fairtrade-producten verkopen, zien we ook veel minder klanten.”

De vrijwilligers wijzen ook het gemeentebestuur met de vinger. “Vroeger kregen we nog een toelage, maar die werd vijf jaar geleden plots afgeschaft. Merchtem profileert zich nochtans als fairtrade-gemeente. Dat houdt in dat er in het gemeentehuis fairtrade-koffie en -fruitsap aangeboden wordt. Maar de gemeente koopt die via de drankleverancier, en dus al lang niet meer bij ons. Het nieuwe gemeentebestuur heeft wel beterschap beloofd. Zij gaan jaarlijks 16.000 euro aan ontwikkelingssamenwerking geven, maar ze willen niet dat dit geld naar internationale ngo’s zoals Oxfam gaat.”

De Wereldwinkel in Merchtem was destijds één van de eerste in zijn soort. “Eigenlijk waren we hier pioniers in 1974", aldus Verwimp. “De huidige winkel in de Kerkstraat opende in 1996 de deuren. Het is jammer dat we moeten stoppen, maar we zijn niet de enige Wereldwinkel die het moeilijk heeft. Ook in Lennik draait het naar verluidt niet zo vlot.”

Het Oxfam-verhaal in Merchtem blijft wel overeind, meent Verwimp. “We gaan via acties en verkoopmomenten ons verhaal blijven brengen. Ecologie en duurzaamheid zijn voor ons belangrijke thema’s die we in de schijnwerpers blijven plaatsen.”