Welkom in de boerderij van de toekomst Robots melken en voederen de dieren in Koeweidehof Wim De Smet

06 november 2018

14u45 0 Merchtem Koeien met stappentellers, gevoederd en gemolken door robots, terwijl uit hun mest elektriciteit gewonnen wordt: welkom in de boerderij van de toekomst. Die vind je overigens gewoon in Merchtem, bij Bart Van der Straeten (37) en Marijke D’Hertefelt.

Terwijl dinsdagochtend in het Vlaams parlement een eerste symposium rond duurzame zuivel georganiseerd werd, konden bezoekers meteen ook kennismaken met een echte ‘boerderij van de toekomst’. Die wordt gerund door Bart Van der Straeten en zijn echtgenote Marijke D’Hertefelt in de Koeweidestraat. Daar houden ze 130 melkkoeien en bewerken ze nog eens 160 hectare land. Concreet telen ze aardappelen, uien, granen, suikerbieten en voedergewassen.

Veel werk, maar een groot deel wordt er door robots uitgevoerd. Een riek of mestvork? Die hebben Bart en Marijke nog maar zelden nodig. “Toen we zes jaar geleden met melkvee begonnen, wilden we dat op een duurzame manier doen”, vertelt Bart. “Die duurzaamheid is er zowel voor onze dieren, voor het bedrijf als voor onszelf.”

Het koppel investeerde in hoogtechnologische apparatuur. Zo worden de koeien gevoederd door een robot die 24/24 doorheen de stallen rolt. “Hij scant zelf het voederniveau”, aldus Bart. “Is er te weinig, dan gaat hij zelf een nieuwe mix maken, om die dan vervolgens aan de koeien voor te schotelen. De robot maakt ook een onderscheid tussen de jonge, oudere en zwangere melkkoeien. En hij weet ook welke dieren we voor het vlees houden. Op basis van die gegevens wordt het voeder gemengd.”

De robot kan via de smartphone door Bart opgestart en gestuurd worden. Wanneer hij aan het mengen gaat, is dat haast een attractie op zich. De robot verlaat de stal, en begeeft zich naar een opslagplaats tien meter verderop. Daar kan hij met behulp van een grijper het juiste menu samenstellen. Voor de mengeling van het veevoeder kan de robot kiezen uit hooi, maïs, gras, draf, gehakselde gerst, bieten, witloofwortelen, gerststro en pulp van suikerbieten. “Een zwanger dier zal extra energierijk voedsel krijgen, zoals gerststro”, weet Bart. “Zo wordt het voeder voor elke groep automatisch aangepast.”

Ook opvallend: de dieren dragen een stappenteller. “Zo weten we meteen wanneer een koe meer of net minder beweegt. Is dat laatste het geval, dan zou het kunnen dat de koe zich niet lekker voelt.”

Voorts gebeurt ook het melken volautomatisch. “De dieren komen naar de melkrobot wanneer ze druk op hun uier voelen”, legt Marijke uit. “Eens ze bij de robot staan, krijgen ze extra krachtvoer. Dat zijn hun snoepjes, zeg maar. De robot meet meteen ook de temperatuur van de melk. Stel dat die 40 graden warm is, dan weten we dat koe ziek is — en dan wordt de melk ook meteen afgevoerd. Melk van ongezonde dieren blijft zo uit de koeltank.”

En dan telt het bedrijf nog opmerkelijke snufjes. Zo is de tractor uitgerust met een hypermodern gps-systeem. “Dankzij dat toestel zal de tractor nooit eenzelfde stuk landbouwgrond twee keer bewerken of besproeien”, geeft Marijke nog mee. “Waar we vroeger een overlapping van zeven tot acht procent hadden, is dat nu nog één tot twee procent.”

Tot slot is er nog de pocketvergister, die koeienmest omzet in elektriciteit. “De mest wordt ondergronds afgevoerd naar een gesloten reactor”, aldus Bart. “Tijdens het afbraakproces komt er gas vrij dat vervolgens gebruikt wordt om een gasmotor aan te drijven die elektriciteit levert. Liefst 85 procent van onze elektriciteit wekken we zelf op. De gefermenteerde mest die overblijft, is dan weer ideaal als plantenvoeding.”