Weekendtips: Rommelmarkt en gezinswandeling in Merchtem-centrum WDS

04 april 2019

17u08 0

Wandelgroep Merchtem Boven organiseert zondag een gezinswandeling over een afstand van 6 kilometer. Het vertrek vindt plaats om 14 uur aan de parking van de sporthal in de Dendermondestraat. Het parcours is ook toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers.

Tegelijk vindt er in de Dendermondestraat een grote rommelmarkt in openlucht plaats. Voor de kinderen is er een springkasteel. Bezoekers kunnen ook terecht in de cafetaria met terras of aan het eetkraam van Pita Jo Burger. Merchtemnaar Ged Van Hoof brengt intussen vrolijke popmuziek.