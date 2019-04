Warrige omgangsregeling met zoon leidt tot resem aan incidenten WHW

15u43 0 Merchtem Een veertiger uit Merchtem riskeert 1 jaar cel voor een resem aan tenlasteleggingen. “Hij heeft een vreemde regeling getroffen met zijn ex over hun zoon. In die context valt alles te kaderen”, aldus de verdediging.

Drie jaar geleden zette zijn vriendin, met wie hij een zoon heeft, een punt achter hun relatie. Ze besloten elk om beurten hun zoon op te vangen zonder een officiële regeling op papier te zetten. Het was het begin van een hoop incidenten. Zo belde hij haar in januari van vorig jaar in dronken toestand op. “Als je een ander hebt maak ik je kapot”, beet hij haar toe. Een maand later reed hij naar haar woning in Asse, vernielde de garagepoort en gaf hij haar vader enkele slagen. Daarnaast stuurde hij haar berichten met de melding dat hij haar huis in brand zou steken als hij zijn zoon niet mocht zien. Hij belde haar zelfs op met dreigende taal toen ze een klacht aan het indienen was op het commissariaat. Agenten konden zo meeluisteren hoe hij nogmaals zei dat hij haar huis in brand zou steken. “Ach, ik wou gewoon mijn zoon zien”, klonk het bij zijn verhoor. De verdediging vroeg dan ook om mildheid. Uitspraak op 29 april.