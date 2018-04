Wagen botst tegen Standaard Boekhandel 14 april 2018

Op de Varkensmarkt in Merchtem is donderdagochtend een auto tegen de vitrine van de Standaard Boekhandel geëindigd. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is niet duidelijk. Mogelijk was de bestuurder even verstrooid. Een deel van de vitrine raakte beschadigd. De brandweer stuurde een ploeg ter plaatse om de schade af te dekken met een houten paneel. Gewonden vielen er niet. (TVP)