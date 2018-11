Vrijspraak voor beweerde verkrachting Rechter zeer scherp voor gevoerde onderzoek WHW

15 november 2018

13u55 0 Merchtem Een 31-jarige man is voor de Brusselse correctionele rechtbank vrijgesproken. Vorige maand werd hij vervolgd op verdenking van het verkrachten van zijn toenmalige vriendin. Het parket had zelfs 12 maanden cel met uitstel gevorderd. “Een grondiger onderzoek was nodig”, aldus de rechter.

Op 12 juni 2016 was de man stevig gaan drinken in een café in Merchtem, waar zijn toenmalige vriendin werkte. Rond 6 uur ‘s ochtends trokken ze naar haar flat. De man was erg dronken en het kwam tot een ruzie, die volgens haar ontaardde in fysiek geweld. Zo zou ze bij de nek gegrepen zijn en zou hij haar uiteindelijk verkracht hebben. Ook zou ze verschillende vuistslagen in het gezicht gekregen hebben. De man herinnerde zich na de feiten niets meer. “Maar ik kan dat niet gedaan hebben. Zo ben ik niet.”, klonk het. Dat vond het parket dan weer een goedkope uitleg. “Ofwel weet u wat er gebeurd is, ofwel weet u het niet. Geef dan een deftige uitleg voor haar verwondingen.” Die uitleg kwam uiteindelijk van de advocaat van de beklaagde. “Het is duidelijk dat ze geweld heeft ondergaan, maar niet door mijn cliënt. Het was haar ex-vriend die haar heeft toegetakeld. Dit is helaas het dunste dossier ooit. Zo werden zelfs haar buren niet ondervraagd, terwijl zij ons wel hadden kunnen helpen.” De rechter had oren naar de argumenten van de verdediging. “Er was een veel grondiger onderzoek nodig om uit te maken wie de verwondingen heeft aangebracht. Telefonieonderzoek had bijvoorbeeld al enige klaarheid kunnen brengen. Dat het slachtoffer ten gevolge van agressie verwondingen heeft opgelopen is duidelijk maar uit dit onderzoek kan onmogelijk vastgesteld worden dat het beklaagde was die deze heeft toegediend”, fileerde ze het gevoerde onderzoek.