Vrachtwagen belandt tegen gevel 21 april 2018

In het West-Vlaamse Langemark-Poelkapelle is een 62-jarige trucker uit Merchtem met zijn vrachtwagen tegen de gevel van een woning gebotst. M.M. moest uitwijken voor een tegenligger die van zijn rijvak afweek. Wellicht was de 26-jarige bestuurder van die auto in slaap gevallen. De trucker raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De schade aan het huis leek mee te vallen. (LSI)