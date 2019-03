Vrachtvliegtuig komt in problemen na opstijgen vanaf Brussels Airport: getuigen maken melding van ontploffingen en steekvlam Tom Vierendeels

30 maart 2019

01u46

Bron: Flightlevel.be 0 Merchtem Een Boeing 747 van Kalitta Air is vrijdagavond in de problemen gekomen na het opstijgen in Zaventem. Verschillende inwoners van Merchtem, Opwijk, Lebbeke, Aalst en Meise werden opgeschrikt door verschillende luide knallen en velen merkten een steekvlam op aan een van de motoren. De crew kon uiteindelijk een succesvolle noodlanding maken in Leipzig.

Verschillende inwoners van onder meer Merchtem, Opwijk en Baardegem maakten vrijdagavond melding van een zestal luide knallen. Verschillende personen gingen opgeschrikt buiten poolshoogte nemen en zagen op dat moment een vliegtuig overvliegen. Meerdere getuigen maken op sociale media melding dat er vlammen te zien waren aan een van de motoren van het vliegtuig.

Noodlanding

Het ging om een Boeing 747 van maatschappij Kalitta Air die een tweetal minuten na het opstijgen rond 21.30 uur van Brussels Airport in Zaventem te kampen kreeg met problemen aan een van de vier motoren. Het vrachtvliegtuig was op weg naar Cincinnati, een stad in de Amerikaanse staat Ohio, en vervoerde pakketten voor DHL. Het vliegtuig werd na de problemen richting Noordzee gestuurd waar het op 7.000 voet – of iets meer dan 2 kilometer hoogte – voor onze kust een viertal keer rondcirkelde om vervolgens over ons land richting de luchthaven van Leipzig/Halle in Duitsland gestuurd te worden. Daar maakte het vliegtuig kort voor middernacht een succesvolle noodlanding. Het rondcirkelen en omleiden naar Leipzig was nodig om voldoende kerosine verbruikt te hebben om vervolgens onder het maximale landingsgewicht te komen en veilig te kunnen landen. Daarnaast is de luchthaven van Leipzig een strategische locatie voor DHL.

‘Compressor stall’ of ‘engine surge’

Een van de motoren van het vliegtuig kreeg meer dan waarschijnlijk te kampen met een zogenaamde ‘compressor stall’ of ‘engine surge’. “Om genoeg vermogen te kunnen leveren, wordt de ingezogen lucht eerst door een compressor gehaald vooraleer ze in de ontbrandingskamer aan een vlam wordt blootgesteld”, valt op de website flightlevel.be te lezen. “Als om een of andere reden de lucht niet voldoende gecomprimeerd wordt, dan is er niet genoeg lucht om tot een goede ontbranding te komen en dan vormt zich een grote steekvlam aan de uitlaat van de motor.” Oorzaken hiervan zijn versleten rotorbladen, een sterk zijwind of een overvloedige inname van water of andere neerslag. Zonder in detail te treden kunnen ook acties van piloten een ‘compressor stall’ veroorzaken. Ook een zogenaamde ‘bird strike’, wanneer een of meerdere vogels in de motor terechtkomen, kunnen aan de oorzaak liggen.

Tussenoplossing

“Piloten worden bij hun jaarlijkse cursussen getraind op het herkennen en het afhandelen verschillende motorproblemen, waaronder ook een ‘compressor stall’”, meldt flightlevel.be. “Dit probleem komt meestal voor bij kritieke fases van de vlucht zoals bij het opstijgen. Na het volgen van de procedures kan geland worden op de dichtstbijzijnde luchthaven. Bij stabilisatie van de parameters kan geopteerd worden om verder te vliegen.” In dit geval werd dus voor een tussenweg gekozen en werd er uitgeweken naar Leipzig.