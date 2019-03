Voormalig jeugdraadvoorzitter Lander Piccart op lijst One.Brussels van Pascal Smet WDS

21 maart 2019

Merchtem Voormalig jeugdraadvoorzitter Lander Piccart (28), die ook al gemeenteraadslid was in Merchtem, stelt zich bij de komende verkiezingen kandidaat op de lijst One.Brussels van Brussels minister Pascal Smet (sp.a).

Lander Piccart was gedurende drie jaar voorzitter van de Vlaamse jeugdraad. In 2012 stelde hij zich in Merchtem kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de lijst van toenmalig burgemeester Eddie De Block. Hij behaalde 445 voorkeurstemmen en werd meteen gemeenteraadslid. Twee jaar later gaf hij zijn zitje in de gemeenteraad op om aan de slag te gaan op het kabinet van minister Smet. Hij werd er adviseur in jeugd- en sportbeleid. Smet kom hem nu overtuigen om te kandideren op zijn nieuwe lijst One.Brussels. Piccart ijvert voor één stadsbestuur, één publiek onderwijsnet en één politiezone in Brussel. “En het wordt ook hoog tijd dat koning auto troonsafstand doet ten voordele van de Brusselaar”, meldt Piccart. “Wij willen vooruit, met een beleid dat ecologie en solidariteit verzoent.”

De stadslijst One.Brussels is eigenlijk de nieuwe naam voor de sp.a-lijst. Het wordt een ‘meertalige, participatieve lijst’ met ook Franstalige kandidaten. Pascal Smet staat op de eerste plaats. Ook journaliste Hilde Sabbe, die columns schrijft voor Het Laatste Nieuws, is op die lijst terug te vinden.