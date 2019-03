Voorjaarsstorm blaast bomen en puntgevels in Merchtem omver (VIDEO) Wim De Smet

10 maart 2019

16u45 0 Merchtem De felle voorjaarsstorm heeft flink wat schade veroorzaakt in Merchtem. In de Groenstraat blies de storm een oude boom op een geparkeerde wagen. En twee puntgevels van nieuwbouwwoningen gingen eveneens tegen de vlakte.

In de Groenstraat velde de stevige wind rond 13.45 uur twee oude bomen in het bosje vlakbij brasserie Buitenhof. Een van de bomen kwam dwars over de straat terecht. De kruin sloeg te pletter op de geparkeerde Toyota RAV4 van Bruno De Maeyer. “Mijn wagen stond op de oprit geparkeerd maar ik heb de boom niet eens horen vallen”, vertelt de man. “Hopelijk valt de schade nog mee. Ik verwacht van wel want de dikste takken zijn naast mijn auto beland. De auto is nu 7 jaar oud. Ik hoop echt dat hij nog hersteld kan worden.”

De omgewaaide boom veroorzaakte nog meer overlast. Tijdens het omwaaien greep de boom ook de elektriciteitskabels mee naar beneden. Daardoor zat een groot deel van de straat een tijdlang zonder stroom.

Ook op de drukke Wolvertemsesteenweg in Merchtem blies de wind een oude boom omver. Een deel van de rijweg en het fietspad raakte daardoor versperd, maar echte verkeershinder was er niet.

In het centrum van Peizegem joeg de stormwind ook twee puntgevels van woningen omver. Het gaat om twee nieuwe huizen die momenteel gebouwd worden in de verkaveling van de François Beukelaersstraat en de Benoit Ballonstraat. Zowel de puntgevel als de pas geconstrueerde dakspant werden door de storm vernield.