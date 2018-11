Vandalen vernielen koe Charlotte WDS

13 november 2018

15u05 0

De polyester koe Charlotte, die op het Lactovitapleintje in Merchtem staat, is door vandalen zwaar beschadigd. De daders sloegen de muil van de koe kapot waardoor er nu een grote opening gaapt in het kunstwerk. Het gemeentebestuur heeft proces-verbaal laten opstellen en maakte intussen ook een dossier op voor de verzekeringsmaatschappij.

De koe werd in 2010 op het pleintje geplaatst, na afloop van de werken op het kruispunt van de Burchtlaan en de Wolvertemsesteenweg. Het beeld moest de snelheid van automobilisten afremmen. Tegelijk was de koe ook een eerbetoon aan de teloorgegane melkfabriek Lactovita die zich vlakbij het kruispunt bevond.